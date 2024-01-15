ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Белгородском районе.

"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он в Telegram.

В двух частных домовладениях были выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка.

Министерство обороны России сообщило, что в понедельник около 20:30 мск ПВО уничтожила украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.