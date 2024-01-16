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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

В Нижнем Новгороде десять человек попали в ожоговый центр из-за прорыва трубы

Пострадавшего ребенка оставили в стационаре, взрослые будут лечиться амбулаторно

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В центре Нижнего Новгорода прорвало теплосеть, десять человек пострадали и были доставлены в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава России, сообщил Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

"Девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре", - уточняют в ПИМУ.

Трубу прорвало у перекрестка Славянской и Студеной улиц, сообщила пресс-служба АО "Теплоэнерго".

"Повреждение локализовано, ведутся ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей. В ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено", - отмечается в сообщении.

Компания пообещала помочь пострадавшим нижегородцам: "Готовы компенсировать затраты на лечение и реабилитацию, а также оказать необходимую материальную помощь".

Минздрав ПИМУ Нижний Новгород Теплоэнерго
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