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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Число пострадавших при прорыве теплосети в Нижнем Новгороде увеличилось до 12

Число пострадавших при прорыве теплосети в Нижнем Новгороде увеличилось до 12
Устранение последствия коммунальной аварии в Нижнем Новгороде
Фото: Георгий Поветкин/ ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Двенадцать человек пострадали при повреждении теплотрассы в центре Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Минздрава РФ во вторник.

"В приемно-консультативное отделение Института травматологии и ортопедии Университетской клиники ПИМУ машинами скорой помощи были доставлены 12 пациентов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале университета.

Пресс-служба ПИМУ уточняет, что люди пострадали при прорыве теплотрассы в центре Нижнего Новгорода. Все пострадавшие получили ожоги ног кипятком, сообщают в пресс-службе.

В числе обратившихся за помощью - двое детей в возрасте 6 и 11 лет. "Ребенок 11 лет был госпитализирован в детское ожоговое отделение Ожогового центра, остальным пациентам была оказана амбулаторная помощь", - уточняется в пресс-релизе.

"У одного пациента, имеющего в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы, развился острый коронарный синдром, необходимая помощь была оказана сотрудниками клиники и он был переведен для дальнейшего динамического наблюдения в специализированную больницу", - добавляют в медуниверситете.

В свою очередь пресс-служба СУ СКР по региону сообщает, что по факту прорыва трубопровода с горячей водой по улице Студеная в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

"По предварительным данным, в результате произошедшего прорыва трубы пострадали несколько человек. Они получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении управления.

Ранее со ссылкой на Нижегородский территориальный центр медицины катастроф сообщалось, что в связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек, в том числе один ребенок.

По данным АО "Теплоэнерго", повреждение на трубопроводе образовалось во вторник в районе перекрестка улиц Славянская и Студеная.

Повреждение локализовано, ведутся ремонтные работы. Под отключение попало минимальное количество потребителей.

Нижний Новгород Минздрав РФ
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