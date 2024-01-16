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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Офицер Росгвардии получил 6 лет по делу о поставках некачественного вооружения

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд назначил шесть лет колонии общего режима начальнику отдела морского управления Росгвардии, полковнику Сергею Волкову по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова во вторник.

Кроме того, по приговору Волкову на два года запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе.

Он признан виновным в превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщалось, Волков, по версии следствия, участвовал в организации поставок в войска Росгвардии радиолокационных комплексов "Орел" по борьбе с беспилотными воздушными судами, "технические характеристики которых были недостаточными для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА".

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявлял, что, согласно фабуле дела, общий ущерб, нанесенный бюджету, составил почти 400 млн руб.

Вину Волков не признал.

Александр Хинштейн Росгвардия
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