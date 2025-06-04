Поиск

Суд назначил реальные сроки фигурантам дела об обмане Минобороны на 1,35 млрд рублей

Министерству поставили иностранные армейские наручные часы под видом отечественных

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы признал гендиректора компании - изготовителя армейских часов виновным в том, что при выполнении госконтракта выдавал иностранную продукцию за отечественную, похитив таким образом более 1 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура.

"Люблинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО "ФСЧ "Восток-Дизайн"" Эдуарда Когтенкова, его заместителей Алексея Гасанова и Дмитрия Альгина, главного бухгалтера Эммы Лепиной, а также Александра Сомова и Ларисы Тетериной по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие и суд установили, что с 2014 года по 2020 год подсудимые в рамках исполнения четырех госконтрактов организовали изготовление и поставку Министерству обороны более 190 тысяч специальных армейских часов.

"Данная продукция выдавалась за изделия российского производства, соответствующие требованиям контрактов и специальным техническим условиям для включения в качестве составляющих элементов в комплекты боевого снаряжения "Ратник". В действительности продукция содержала комплектующие иностранного производства", - отметили в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела завладели бюджетными средствами Минобороны на сумму более 1,35 млрд рублей, считает следствие.

Суд назначил Когтенкову наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей. Сомов и Гасанов приговорены к 8 годам лишения свободы и штрафам 1 млн рублей. Альгин - к 6 годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей. Тетерина и Ленина приговорены к лишению свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафам 500 и 300 тысяч рублей соответственно.

Генпрокуратура Минобороны Люблинский суд Ратник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент РФ усомнился в возможности саммита с Киевом на фоне последних терактов

Президент РФ усомнился в возможности саммита с Киевом на фоне последних терактов
Подрыв железнодорожного моста в Курской области

Путин назвал терактом подрыв ж/д путей в Курской и Брянской областях

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Бастрыкин сообщил о поисках в Брянской области украинской ДРГ перед подрывами мостов

Бастрыкин сообщил о поисках в Брянской области украинской ДРГ перед подрывами мостов

Мединский сообщил о готовности РФ провести обмен пленными с Украиной 7-9 июня

Мединский сообщил о трехчасовой беседе с Умеровым перед встречей делегаций

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника

Задержаны два топ-менеджера компаний "Группы Оргсинтез"

Специалисты РКН отразили за май 952 DDoS-атаки

Специалисты РКН отразили за май 952 DDoS-атаки

Российские корабли провели учение в Японском море

МВД проверит высказывания блогера о жителях Чечни после попытки его похищения в Москве

МВД проверит высказывания блогера о жителях Чечни после попытки его похищения в Москве
Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });