Суд назначил реальные сроки фигурантам дела об обмане Минобороны на 1,35 млрд рублей

Министерству поставили иностранные армейские наручные часы под видом отечественных

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы признал гендиректора компании - изготовителя армейских часов виновным в том, что при выполнении госконтракта выдавал иностранную продукцию за отечественную, похитив таким образом более 1 млрд рублей, сообщила Генпрокуратура.

"Люблинский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО "ФСЧ "Восток-Дизайн"" Эдуарда Когтенкова, его заместителей Алексея Гасанова и Дмитрия Альгина, главного бухгалтера Эммы Лепиной, а также Александра Сомова и Ларисы Тетериной по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие и суд установили, что с 2014 года по 2020 год подсудимые в рамках исполнения четырех госконтрактов организовали изготовление и поставку Министерству обороны более 190 тысяч специальных армейских часов.

"Данная продукция выдавалась за изделия российского производства, соответствующие требованиям контрактов и специальным техническим условиям для включения в качестве составляющих элементов в комплекты боевого снаряжения "Ратник". В действительности продукция содержала комплектующие иностранного производства", - отметили в надзорном ведомстве.

Фигуранты дела завладели бюджетными средствами Минобороны на сумму более 1,35 млрд рублей, считает следствие.

Суд назначил Когтенкову наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом 1,5 млн рублей. Сомов и Гасанов приговорены к 8 годам лишения свободы и штрафам 1 млн рублей. Альгин - к 6 годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей. Тетерина и Ленина приговорены к лишению свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафам 500 и 300 тысяч рублей соответственно.