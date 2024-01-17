Непогода в Татарстане привела к задержке авиарейсов и перекрытию трассы М-12

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Вылет и посадка самолетов задерживается в аэропорту Казани утром в среду, сообщает онлайн-табло на сайте аэропорта.

В том числе задерживаются авиарейсы из Казани в Москву, Санкт-Петербург и Горно-Алтайск, а также прибытие в Казань самолетов из Томска, Душанбе, Худжанда, Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы аэропорта, причиной задержки являются снегопад, порывы ветра и низкая видимость.

В свою очередь пресс-служба главы Татарстана сообщила в среду со ссылкой на данные ГК "Автодор", что ситуация на новой трассе М-12 "критическая, дорога закрыта с 820 по 550 км", и попросила жителей республики воздержаться от междугородних поездок "до нормализации ситуации с погодой и на дорогах".