Непогода затруднила работу аэропорта Казани

В пресс-службе аэропорта уточнили, что работают "по фактической погоде" и решения принимают командиры экипажей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Казани из-за непогоды прекратил отправку и прием авиарейсов, сообщил министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" сообщили, что посадка и вылет бортов в аэропорту сейчас осуществляется "по фактической погоде".

"Решение принимает командир экипажа. Так, в 07:00 произвел посадку рейс Ашхабад-Казань, в 10:50 данный борт произвел вылет по обратному маршруту", - сказал представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости в аэропорту Казани в среду задерживались вылет и посадка нескольких рейсов.

Аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тысячи метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.

Аэропорт принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".

По данным реестра эксплуатантов и воздушных судов на 20 октября 2023 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Тулпар Эйр", также в аэропорту базируется авиакомпания "Казанское авиапредприятие".