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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Правительство РФ и СПЧ представят предложения по защите репутации педагогов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с президентским Советом по правам человека (СПЧ) представить предложения по правовым механизмам защиты чести и репутации педагогов с учетом распространения различной информации о них в соцсетях.

По итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря, президент утвердил перечень поручений, который размещен на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ поручено подготовить совместно с Советом и представить предложения "по реализации правовых механизмов обеспечения защиты чести, достоинства и репутации педагогических работников, в том числе с учетом распространения и публичной оценки информации о них в социальных сетях и с использованием современных информационно-коммуникационных технологий".

Срок исполнения данного поручения - 1 июля 2024 года.

Владимир Путин СПЧ
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