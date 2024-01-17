Депутаты подготовят предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам - по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции - подготовить предложения по смягчению уголовного наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения.

Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Комитеты совместно с профильными ведомствами, с Генеральной прокуратурой, Верховным Судом РФ должны проанализировать правоприменительную практику и внести предложения по корректировке законодательства, регулирующего вопросы наказания за преступления, совершенные без применения насилия или угрозы его применения" - заявил Володин.

Он также отметил необходимость привлечь к этой работе комитет по экономической политике, "поскольку речь идет зачастую о преступлениях по экономическим статьям; обсудить с деловым, предпринимательским сообществом, учесть их предложения", сообщили в пресс-службе.

Поручение проанализировать правоприменительную практику по ненасильственным преступлениям и при необходимости представить предложения по ее совершенствования было сформулировано президентом Владимиром Путиным после заседания Совета по правам человека 4 декабря 2023 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Конкретное поручение президент адресовал правительству, Госдуме, Верховному суду, Генпрокуратуре и СПЧ. Усовершенствовать правоприменительную практику по ненасильственным преступлениям предлагается "в том числе в части, касающейся смягчения ответственности за совершение указанных преступлений, путем внесения изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство".

Доклада о выполнении поручения президент ждет до 1 июля 2024 года.