Минтранс предложил создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минтранс РФ предложил создать фонд для финансирования реконструкции аэродромной инфраструктуры. Такое предложение озвучил глава ведомства Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Я бы хотел предложение внести по аэропортам – у нас в стране к 2030 году в эксплуатации будет 241 аэродром, из которого на сегодняшний день 228 – это действующие аэродромы, из которых 111 подлежат реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года. На все это нам необходимо 383 млрд рублей, и часть этих денег мы будем привлекать за счет механизма государственно-частного партнерства", - сказал Савельев.

"Тем не менее, мы хотели бы предложить, если вы поддержите, создать фонд именно для капитального ремонта и реконструкции аэродромов. Если вы поддержите, мы в ближайшее время подготовим такие предложения, которые позволят по принципу дорожного фонда финансировать инфраструктуру аэродромов", - добавил министр.

Путин ответил, что такой фонд может быть создан: "Это возможный проект. Надо над этим подумать, понять источники финансирования".

Сейчас реконструкция аэродромной инфраструктуры в России финансируется преимущественно в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 гг. – значительно меньше, 5,3 и 9,4 млрд рублей соответственно.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров просил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность продления КПМИ "с точки зрения реконструкции взлетно-посадочных полос" до 2030 года. Мишустин в свою очередь заявил, что для строительства и реконструкции ВПП нужно активнее привлекать частный бизнес – "естественно, под полным контролем Росавиации и Минтранса". Для этого, по словам премьера, нужно публично объяснить, как бизнес и регионы могут инвестировать средства в строительство полос. "Надеюсь, что под руководством Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера - ИФ) мы в ближайшее время рассмотрим механизм доступа для всех заинтересованных лиц, - сказал премьер. - Я жду от вас простую методику, каким образом государственно-частное партнерство для строительства полос может работать".

Активнее применять ГЧП-механизмы при строительстве и реконструкции аэродромов ранее призывал и помощник президента Игорь Левитин. "У нас очень много аэродромов, у которых уже вышел срок капитального ремонта. Деньги были сняты с 2024-26 гг., но хорошо, сейчас благодаря министерству транспорта правительство вернуло 30 млрд руб. на эти аэродромы. Но этого мало, поэтому я считаю, тут надо подумать о концессии", - заявлял он.