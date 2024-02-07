Ремонтировать аэродромы в России предложено за счет допсбора с пассажиров

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ремонтировать аэродромную инфраструктуру в России в условиях сокращения бюджетного финансирования возможно в том числе за счет введения целевого сбора с пассажиров, констатировали участники форума гражданской авиации NAIS-2024.

Один из обсуждаемых механизмов финансирования - создание фонда, который бы наполнялся за счет отчислений с авиабилетов. "Это дополнительный сбор, по аналогии с дорожным сбором, который включается в стоимость билета", - объяснил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

При среднем сроке эксплуатации аэродромов 20 лет на их реконструкцию ежегодно требуется порядка 50 млрд рублей, подсчитали в "Новапорте" (объединяет крупные региональные аэропорты России). С учетом взноса в фонд 20 млрд рублей из госбюджета и при годовом пассажиропотоке авиакомпаний в 100 млн человек целевой сбор с пассажира мог бы составить 300 рублей, заявил глава сибирского кластера "Новапорта", гендиректор новосибирского "Толмачево" Евгений Янкилевич. Среднюю стоимость авиабилета в одну сторону он при этом оценил в 10 тысяч рублей. "Много это (сбор в 300 рублей - ИФ) или мало - можно оценивать, можно менять пропорции, но схема рабочая", - считает Янкилевич. Важно при этом выработать "справедливый механизм" распределения средств фонда между аэропортами, отметил он.

Средства фонда предполагается использовать для ремонта малых региональных аэродромов, которые в основном находятся в ведении Росавиации, уточнил источник "Интерфакса", участвующий в обсуждении темы. Такие, например, объединяют ФКУ "Аэропорты Севера", "Аэропорты Дальнего Востока". Ежегодно для них планируется собирать по 10 млрд рублей через спецсбор с авиакомпаний в пользу "Госкорпорации по организации воздушного движения". В конечном счете, по словам собеседника, расходы перевозчиков все равно переложат в тариф для пассажиров, при этом стоимость перевозки для них вырастет примерно на 50-100 рублей.

Идею создания фонда для финансирования реконструкции аэродромных объектов ранее в январе озвучил глава Минтранса Виталий Савельев. Сейчас в стране 228 аэродромов, из которых 111 подлежат реконструкции и капитальному ремонту до 2030 года, для этого необходимо 383 млрд рублей, говорил он на совещании у президента Владимира Путина. Такой фонд может быть создан, но нужно подумать над источниками его финансирования, сказал тогда президент.

Часть денег на аэродромы планируется привлечь "за счет механизма государственно-частного партнерства" (ГЧП), также отмечал Савельев, приводя в пример проекты концессионных соглашений в московском "Шереметьево" и Новом Уренгое. Оба кейса можно считать удачными, теперь стоит задача - "сделать так, чтобы методы ГЧП применялись в целом по стране", сказал гендиректор "Аэропортов регионов" Евгений Чудновский в ходе NAIS.

"Преградой для того, чтобы перейти на финансирование аэродромов с точки зрения частного инвестора, будет тарифное последствие. Нам нужно очень аккуратно подойти к тому, насколько вырастут тарифы аэропортов, если мы будем активно внедрять ГЧП, - сказал он. - Для этого сейчас Минтрансом прорабатывается система с капитальными грантами, когда в какой-то пропорции частный инвестор будет получать капгрант из бюджета, и мы сможем оперативнее и дешевле строить. Но мы должны вместе с министерством отрегулировать чувствительность авиакомпаний к росту тарифа: сколько сможет авиакомпания взять на себя, а точнее - сколько потребитель готов за это заплатить".

Схему концессии планируется применить в частности при реконструкции взлетно-посадочной полосы в "Толмачево". Общая стоимость проекта оценена в 18 млрд рублей: вложения государства - в 10,8 млрд рублей, инвестора - в 7,2 млрд рублей. Если привлекать частные средства на 20 лет при ставке до 8,5% годовых, конечная нагрузка на пассажира составит 75 рублей, сообщил Янкилевич. В случае с аэропортами поменьше - на 600 тысяч пассажиров в год - при госгранте в 6 млрд рублей и доли инвестора в 4 млрд рублейстоимость билета может вырасти на 600 рублей. Минфин может расценить такой допсбор как квазиналог, но история обсуждаемая, главное - "найти оптимальное решение для конечного потребителя", отметил Янкилевич.

По мнению Борисова, плата пользователей остается единственным новым источником финансирования аэродромов, но механизмы ее сбора и оптимальные пропорции с бюджетными средствами нуждаются в проработке. Плату можно взимать как прямым методом (через сбор в составе авиабилета), так и косвенным (акциз на авиакеросин) - у каждого из них есть как преимущества, так и недостатки.

"Механизмы финансирования развития и модернизации аэродромной инфраструктуры в стадии проработки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса.

Сейчас ремонт аэродромов финансируется преимущественно в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 годы - значительно меньше, 5,3 млрд и 9,4 млрд рублей соответственно.