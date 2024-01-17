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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Перми локализовали возгорание на заводе "СИБУРа"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Перми локализовали возгораниена установке производства этилена и пропилена АО "СИБУР-Химпром", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Пострадавших, угрозы жизни и здоровью людей нет. В настоящий момент специалистами предприятия и служб оперативного реагирования контролируется остаточное выгорание углеводородного сырья", - добавили в компании.

По предварительной информации, пожар начался во время выполнения заранее запланированного технического обслуживания установки. При проведении работ произошел выход углеводородов с последующим возгоранием.

Сотрудники заводской лаборатории и аккредитованных стационарных постов на границах санитарно-защитной зоны предприятия и на границе с городом не выявили превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Мониторинг состояния воздуха продолжается.

По данным регионального управления МЧС, пожар, начавшийся во второй половине дня, был локализован в 19:27. Площадь пожара уточняется. 24 сотрудника предприятия эвакуировались самостоятельно. По данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

Пожар тушат 74 человека и 23 единицы техники.

"СИБУР-Химпром" выпускает бутиловые спирты, стирол, этилбензол, пропилен.

СИБУР МЧС СИБУР-Химпром Пермь
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