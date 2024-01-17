В Перми произошел пожар на заводе "СИБУР-Химпрома"

Там загорелась установка по выпуску этилена и пропилена

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Перми загорелась установка по производству этилена и пропилена на АО "СИБУР-Химпром" в Перми, пожар тушат, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице во "ВКонтакте".

На предприятии работают службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей нет, сотрудников предприятия, не задействованных в тушении, перевели на безопасное расстояние. Это оперативная информация, ее будут уточнять.

Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха, добавили в пресс-службе

Информация оперативная, подлежит уточнению, добавили в компании.

"СИБУР-Химпром" выпускает бутиловые спирты, стирол, этилбензол, пропилен.