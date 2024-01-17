Минсельхоз сообщил, что производители РФ снижают цены на яйца 3-ю неделю подряд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цены производителей яиц снижаются в РФ третью неделю подряд, сообщает Минсельхоз.

"Так, по состоянию на 17 января, за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории яиц соответственно. Этому способствует традиционное падение потребительского спроса после новогодних праздников и насыщение рынка дополнительными объемами продукции", - говорится в сообщении.

"Как и ожидалось, динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", - рассчитывает Минсельхоз.

Как сообщалось, потребительские цены на яйца за неделю с 10 по 15 января снизились на 0,2% впервые с конца июня 2023 года.

Минсельхоз также сообщил, что отпускные цены на куриное мясо снижаются на протяжении семи недель, что также влияет на потребительскую стоимость. За последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%.

Продолжает дешеветь и свинина: у производителей этот вид мяса потерял в цене 2,7% за неделю, констатирует Минсельхоз.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, в настоящее время цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей.

"Отметим, что торговые сети в принципе стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи. Кроме того, торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары", - заявили в ведомстве.