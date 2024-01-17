Средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и три беспилотника в Брянской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минобороны заявило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.