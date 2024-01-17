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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Средства ПВО сбили две ракеты "Точка-У" и три беспилотника в Брянской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Минобороны заявило о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением ракетного комплекса "Точка-У" и беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены две тактические ракеты и перехвачены три украинских БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Минобороны РФ ПВО Брянская область
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