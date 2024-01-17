Три беспилотника подавлены силами РЭБ над Брянской областью

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских беспилотников территории региона.

"Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в среду, 17 января, ракетная опасность была объявлена в Белгороде. Власти призвали горожан по возможности оставаться дома, не подходить к окнам.