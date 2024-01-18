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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают в четверг крещенский сочельник (или канун Богоявления).

Согласно православной традиции, этот день является постным в память о трагической судьбе Иоанна Предтечи, который решился крестить Иисуса и благовествовать о Нем, за что был казнен приспешниками царя Ирода.

Как и в рождественский сочельник, накануне Крещения постятся до первой звезды, но дальнейшая трапеза должна быть гораздо скромнее, чем в канун Рождества. Не случайно ее называли "голодной кутьей".

Кроме того, до трапезы необходимо было провести у себя дома генеральную уборку, выметая грязь даже из самых дальних углов. Так как канун Богоявления считался временем особого разгула нечистой силы, в это время люди шли в церковь и освященной там водой окропляли жилые помещения, людей и домашних животных.

Крещение Господне
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