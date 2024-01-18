Что случилось этой ночью: четверг, 18 января

Атака беспилотников на несколько областей РФ, новые удары по объектам хуситов, встреча Байдена с лидерами Конгресса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Средства ПВО сбили две тактические ракеты "Точка-У" и три беспилотника в Брянской области. Один беспилотник уничтожен над территорией Московской области, еще один перехвачен в Ленинградской области, сообщило Минобороны РФ.

- США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене после того, как в Аденском заливе было атаковано американское коммерческое судно.

- Президент Джо Байден обсудил на встрече с лидерами Конгресса вопрос выделения миллиардов долларов на финансирование Украины и другие меры нацбезопасности, сообщил Белый дом.

- Россия планирует денонсировать соглашение с Великобританией о рыболовстве, подписанное еще в советское время.

- Лекарства для палестинцев и удерживаемых ХАМАС в Газе израильских заложников ввезены на территорию анклава, сообщил представитель катарского МИД Маджед аль-Ансари.

- У православных наступил крещенский сочельник.