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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Минобороны сообщило о нейтрализации беспилотников в двух областях РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило о нейтрализации беспилотников в Московской и Ленинградской областях.

"18 января около 01.30 по Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее об уничтожении беспилотника в районе Подольска заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил Собянин в телеграм-канале.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Ленинградская область Московская область
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