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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

Российские военные отразили попытки ВСУ вернуть позиции на купянском направлении

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В группировке войск "Запад" сообщили об отражении попыток украинских сил вернуть утраченные позиции на купянском направлении.

"Противник стремится вернуть ранее утраченные позиции на направлении Терны-Житловка, где снова предпринял попытку провести контратаку на мотострелковые подразделения группировки штурмовыми группами из состава 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"При выдвижении противник своевременно вскрыт, артиллерией группировки нанесено упреждающее огневое поражение, попытка проведения контратаки сорвана, противник вынужден был отойти в западном направлении", - отметил он.

Зыбинский сообщил, что расчетом 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" в районе Терны уничтожен БТР Saxon.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и пункт боепитания в районах Табаевки, Степовой Новоселовки, Котляровки и Загоруйковки. Общие потери противника на данном направлении составили до 30 военнослужащих, два БТР и три автомобиля", - сообщил российский военный.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 января 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Сергей Зыбинский Терны-Житловка
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