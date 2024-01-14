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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Российские военные отразили 8 атак украинских сил на трех направлениях за сутки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные отразили четыре атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, одну на краснолиманском и три на донецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и армейской авиацией отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовых групп 13-й бригады Нацгвардии Украины в ЛНР и нанесли огневое поражение живой силе противника в Серебрянском лесничестве.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Донецк ЛНР Украина Харьковская область
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