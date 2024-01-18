Вулкан Эбеко на Северных Курилах дважды за день выбросил пепел на высоту 3 км

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Вулкан Эбеко, расположенный на северокурильском острове Парамушир, второй раз за день в четверг выбросил столб пепла на высоту до 3 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"На вулкане Эбеко днем зафиксирован повторный пепловый выброс на высоту до 3 км над уровнем моря. Шлейф протянулся в северо-восточном направлении на расстояние более 5 км", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пеплопад в городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) не наблюдался, запах сероводорода не ощущался.

Как сообщалось ранее, утром в четверг Эбеко выбросил столб пепла на высоту до 3 км.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в 7 км от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации - это означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.