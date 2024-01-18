Вторичный авторынок России в 2023 году вырос на 17%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2023 году вырос на 17%, до 5 692 955 единиц, замедлившись в декабре по сравнению с ноябрем на 8,4%, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".

Рынок новых легковых автомобилей, как ранее сообщало агентство, в прошлом году составил 1,06 млн шт. (+69% к 2022 г.) Таким образом, продажи пробеговых машин с начала года в 5,4 раза превысили продажи новых.

Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство сохраняет Lada - по итогам прошлого года было куплено 1 млн 258 тыс. таких подержанных машин. Второе место заняла японская марка Toyota, результат которой составил 670,4 тыс. единиц. За ней расположились корейские Kia и Hyundai (319 тыс. шт. и 315,1 тыс. шт. соответственно), замыкает пятерку японский Nissan (296,8 тыс. шт.).

В первой десятке наиболее популярных марок все демонстрируют положительную динамику. Рост менее 10% зафиксирован только у Lada и Renault. Наибольший рост зафиксирован в продажах подержанных Honda (+32,3%).

Топ-10 продаваемых марок на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)

№ Марка 2023г 2022г Изменение Доля, 2023г Доля, 2022г 1 Lada 1 258 034 1 168 170 +7,7% 22,10% 24,00% 2 Toyota 670 444 542 208 +23,7% 11,78% 11,14% 3 Kia 318 970 259 734 +22,8% 5,60% 5,34% 4 Hyundai 315 137 269 033 +17,1% 5,54% 5,53% 5 Nissan 296 835 251 056 +18,2% 5,21% 5,16% 6 Volkswagen 249 107 207 546 +20,0% 4,38% 4,26% 7 Chevrolet 213 750 190 288 +12,3% 3,75% 3,91% 8 Ford 199 121 168 290 +18,3% 3,50% 3,46% 9 Renault 197 747 182 366 +8,4% 3,47% 3,75% 10 Honda 195 008 147 448 +32,3% 3,43% 3,03%

Наиболее популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в 2023 г. стал Ford Focus, объем продаж которого составил 119,8 тыс. экземпляров. В свою очередь, на вторую строчку рейтинга опустился лидер 2022 года - хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" с результатом 116,6 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которых за прошлый год было продано 110,5 тыс. шт. и 110 тыс. шт. соответственно. Также в первую пятерку вторичного рынка вошла Toyota Corolla (102,4 тыс. шт.). Показатели остальных моделей были ниже 100 тыс. шт.

Все участники модельного рейтинга в 2023 году показывают рыночный рост. Наиболее сильным он оказался у Toyota Corolla (+21,6%), наименьшим - у седана Lada 2170 "Приора" (+0,9%).

Топ-10 продаваемых моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)

№ Марка 2023г 2022г Изменение Доля, 2023г Доля, 2022г 1 Ford Focus 119 792 104 132 +15,0% 2,10% 2,14% 2 Lada 2114 116 633 113 371 +2,9% 2,05% 2,33% 3 Kia Rio 110 519 100 648 +9,8% 1,94% 2,07% 4 Hyundai Solaris 110 008 103 171 +6,6% 1,93% 2,12% 5 Toyota Corolla 102 445 84 220 +21,6% 1,80% 1,73% 6 Lada 2170 98 142 97 222 +0,9% 1,72% 2,00% 7 Lada 2107 97 648 95 427 +2,3% 1,72% 1,96% 8 Lada 4X4 91 013 82 391 +10,5% 1,60% 1,69% 9 Toyota Camry 90 382 76 550 +18,1% 1,59% 1,57% 10 Lada 2190 78 199 71 047 +10,1% 1,37% 1,46%

За декабрь 2023 года на вторичном авторынке России было продано 419,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 10,5% меньше год к году и на 8,4% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года. Как отмечает "Автостат", десятка наиболее продаваемых марок совпадает с самыми популярными моделями по итогам года. Практически все они располагаются на тех же позициях, кроме Renault и Ford, а также Hyundai и Kia, которые поменялись местами.

По всем десяти наиболее продаваемым брендам в декабре зафиксирована отрицательная динамика реализации - как в годовом выражении, так и месяц к месяцу. Меньше всего продажи снизились у Lada (-2,8% г/г и -8,6% м/м), наиболее значительно - у Ford (на -16,1% г/г и -12,5% м/м).

Первенство в модельном рейтинге декабря - у хэтчбека Lada 2114 "Самара-2" (9,5 тыс. шт.), на втором месте Ford Focus (8,4 тыс. шт.). Остальные модели в топ-10 почти те же, как и по году, только место Lada Granta заняла вазовская "десятка". По отношению к ноябрю все модели также находятся "в минусе" по продажам, причем сильнее других это затронуло Ford Focus (-13%) и седан Lada 2107 (-12,8%). По сравнению с декабрем 2022 г. рост зафиксирован только у трехдверного внедорожника Lada 4x4 "Нива" (+5,8%).