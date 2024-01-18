Вторичный авторынок России в 2023 году вырос на 17%
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в 2023 году вырос на 17%, до 5 692 955 единиц, замедлившись в декабре по сравнению с ноябрем на 8,4%, сообщили в аналитическом агентстве "Автостат".
Рынок новых легковых автомобилей, как ранее сообщало агентство, в прошлом году составил 1,06 млн шт. (+69% к 2022 г.) Таким образом, продажи пробеговых машин с начала года в 5,4 раза превысили продажи новых.
Половина российского вторичного рынка приходится на пять марок. Лидерство сохраняет Lada - по итогам прошлого года было куплено 1 млн 258 тыс. таких подержанных машин. Второе место заняла японская марка Toyota, результат которой составил 670,4 тыс. единиц. За ней расположились корейские Kia и Hyundai (319 тыс. шт. и 315,1 тыс. шт. соответственно), замыкает пятерку японский Nissan (296,8 тыс. шт.).
В первой десятке наиболее популярных марок все демонстрируют положительную динамику. Рост менее 10% зафиксирован только у Lada и Renault. Наибольший рост зафиксирован в продажах подержанных Honda (+32,3%).
Топ-10 продаваемых марок на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)
|№
|Марка
|2023г
|2022г
|Изменение
|Доля, 2023г
|Доля, 2022г
|1
|Lada
|1 258 034
|1 168 170
|+7,7%
|22,10%
|24,00%
|2
|Toyota
|670 444
|542 208
|+23,7%
|11,78%
|11,14%
|3
|Kia
|318 970
|259 734
|+22,8%
|5,60%
|5,34%
|4
|Hyundai
|315 137
|269 033
|+17,1%
|5,54%
|5,53%
|5
|Nissan
|296 835
|251 056
|+18,2%
|5,21%
|5,16%
|6
|Volkswagen
|249 107
|207 546
|+20,0%
|4,38%
|4,26%
|7
|Chevrolet
|213 750
|190 288
|+12,3%
|3,75%
|3,91%
|8
|Ford
|199 121
|168 290
|+18,3%
|3,50%
|3,46%
|9
|Renault
|197 747
|182 366
|+8,4%
|3,47%
|3,75%
|10
|Honda
|195 008
|147 448
|+32,3%
|3,43%
|3,03%
Наиболее популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в 2023 г. стал Ford Focus, объем продаж которого составил 119,8 тыс. экземпляров. В свою очередь, на вторую строчку рейтинга опустился лидер 2022 года - хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" с результатом 116,6 тыс. единиц. Далее следуют корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, которых за прошлый год было продано 110,5 тыс. шт. и 110 тыс. шт. соответственно. Также в первую пятерку вторичного рынка вошла Toyota Corolla (102,4 тыс. шт.). Показатели остальных моделей были ниже 100 тыс. шт.
Все участники модельного рейтинга в 2023 году показывают рыночный рост. Наиболее сильным он оказался у Toyota Corolla (+21,6%), наименьшим - у седана Lada 2170 "Приора" (+0,9%).
Топ-10 продаваемых моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом (шт.)
|№
|Марка
|2023г
|2022г
|Изменение
|Доля, 2023г
|Доля, 2022г
|1
|Ford Focus
|119 792
|104 132
|+15,0%
|2,10%
|2,14%
|2
|Lada 2114
|116 633
|113 371
|+2,9%
|2,05%
|2,33%
|3
|Kia Rio
|110 519
|100 648
|+9,8%
|1,94%
|2,07%
|4
|Hyundai Solaris
|110 008
|103 171
|+6,6%
|1,93%
|2,12%
|5
|Toyota Corolla
|102 445
|84 220
|+21,6%
|1,80%
|1,73%
|6
|Lada 2170
|98 142
|97 222
|+0,9%
|1,72%
|2,00%
|7
|Lada 2107
|97 648
|95 427
|+2,3%
|1,72%
|1,96%
|8
|Lada 4X4
|91 013
|82 391
|+10,5%
|1,60%
|1,69%
|9
|Toyota Camry
|90 382
|76 550
|+18,1%
|1,59%
|1,57%
|10
|Lada 2190
|78 199
|71 047
|+10,1%
|1,37%
|1,46%
За декабрь 2023 года на вторичном авторынке России было продано 419,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом - на 10,5% меньше год к году и на 8,4% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года. Как отмечает "Автостат", десятка наиболее продаваемых марок совпадает с самыми популярными моделями по итогам года. Практически все они располагаются на тех же позициях, кроме Renault и Ford, а также Hyundai и Kia, которые поменялись местами.
По всем десяти наиболее продаваемым брендам в декабре зафиксирована отрицательная динамика реализации - как в годовом выражении, так и месяц к месяцу. Меньше всего продажи снизились у Lada (-2,8% г/г и -8,6% м/м), наиболее значительно - у Ford (на -16,1% г/г и -12,5% м/м).
Первенство в модельном рейтинге декабря - у хэтчбека Lada 2114 "Самара-2" (9,5 тыс. шт.), на втором месте Ford Focus (8,4 тыс. шт.). Остальные модели в топ-10 почти те же, как и по году, только место Lada Granta заняла вазовская "десятка". По отношению к ноябрю все модели также находятся "в минусе" по продажам, причем сильнее других это затронуло Ford Focus (-13%) и седан Lada 2107 (-12,8%). По сравнению с декабрем 2022 г. рост зафиксирован только у трехдверного внедорожника Lada 4x4 "Нива" (+5,8%).