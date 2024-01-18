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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

"ЮТэйр" в 2023 году увеличила перевозки пассажиров на самолетах на 9%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Группа "ЮТэйр" в 2023 году перевезла самолетами и вертолетами 6 млн 687,589 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба компании.

Так, на самолетах было обслужено 6 млн 58,285 тыс. человек, что на 9,3% больше, чем в 2022 году.

Количество пассажиров международных рейсов увеличилось за год на 27,7%. На внутренних маршрутах прирост пассажиропотока составил 4,9%.

Перевезено также 14,63 тыс. тонн грузов (рост на 16,1%). Производственный налет увеличился на 8,1%, до 158,806 тыс. часов.

Вертолетами перевезено 629,304 тыс. пассажиров (рост на 14,3%) и 85,001 тыс. тонн грузов (рост на 13,9%). Производственный налет составил 122,24 тыс. часов.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест".

ЮТэйр
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