США выдали большую часть виз для участия делегации РФ в мероприятиях Совбеза ООН

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Большая часть виз российской делегации для участия в предстоящих мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке уже выдана, сообщил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Визы находятся в процессе выдачи, значительная часть виз уже получена. Но мы пока не получили все визы, которые запрашивали. Работа идет, осталось еще несколько дней, хотелось бы надеяться, что визы будут выданы всем, на кого они запрошены", - сказал он журналистам в Москве.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что глава МИД РФ Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН.