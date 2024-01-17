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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Лавров в январе примет участие в заседаниях СБ ООН по Украине и Ближнему Востоку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Глава российского МИД Сергей Лавров 22-24 января примет участие в открытых дебатах Совета безопасности ООН, сообщила на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

Речь идет о ежеквартальных открытых дебатах Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе о палестинском вопросе, а также заседании по украинской проблематике, которое инициировала Россия.

На дебатах по ближневосточной тематике "предполагается продолжить обсуждение путей выхода из текущего масштабного кризиса в зоне палестино-израильского конфликта", сказала Захарова

"Что касается обсуждения украинской тематики, считаем это хорошей возможностью в очередной раз довести до мирового сообщества на высокой площадке ООН позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности", - добавила она.

МИД Мария Захарова ООН СБ ООН Сергей Лавров Украина Ближний Восток
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