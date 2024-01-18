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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Бывший Институт стволовых клеток увеличил выручку за 9 месяцев на 18%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "Артген биотех" (ранее "Институт стволовых клеток человека") по итогам 9 месяцев 2023 года получило выручку в 964 млн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

EBITDA компании выросла на 68% - до 210 млн рублей, рентабельность EBITDA составила 22% против 15% за аналогичный период 2022 года.

Операционная прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года увеличилась на 92% и составила 147 млн рублей.

Чистый долг сократился на 36% и составил 358,8 млн рублей.

"Артген биотех" был переименован из ИСКЧ летом 2023 года. Биотехнологический холдинг основан в 2003 году, с 2009 года акции компании торгуются на "Мосбирже".

На 30 июня основными акционерами "Артген биотех" были Артур Исаев (37,15%), ООО "МирМам" (13,9%), ООО "ИСКЧ Венчурс" (11,7%), ПАО "ММЦБ" (8,1%). "МирМам" принадлежит Исаеву, а "ММЦБ" и "ИСКЧ Венчурс" являются "дочками" "Артген биотех".

Институт стволовых клеток человека ИСКЧ Артген биотех Артур Исаев
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