Капитализация Genetico по итогам IPO составила 1,48 млрд рублей

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Genetico в ходе IPO на "Мосбирже" привлекла 178 млн рублей, разместив, как и планировала, 10 млн акций по 17,88 рубля за штуку. В пресс-релизе компании говорится, что капитализация Genetico составила 1,48 млрд рублей.

"Книга заявок была переподписана в 2,5 раза, общий спрос оказался выше 439 млн рублей. ... C целью удовлетворения максимального объема заявок, все заявки удовлетворены в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тыс. рублей - полностью", - отмечают в Genetico.

До IPO уставный капитал компании состоял из 73 млн акций, по итогам размещения доля новых акций в увеличенном уставном капитале эмитента составила 12%.

О планах провести IPO Genetico стало известно в конце марта.

IPO компании состоялось во вторник, "Мосбиржа" включила акции Genetico в сектор "Рынок инноваций и инвестиции". Торги на вторичном рынке начнутся с 26 апреля.

Genetico - дочерняя компания "Института стволовых клеток человека" (ИСКЧ), работает в области медицинской генетики и генетических исследований.

Привлеченные в рамках IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем и создание препаратов для лечения орфанных заболеваний.