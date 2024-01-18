В Минздраве не ждут исчезновения с рынка препарата от рака груди "Икземпра"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сменился поставщик фармсубстанции, которая используется при производстве противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра"; препятствий для его поставок потребителям в России в настоящее время нет, сообщили в российском Минздраве.

"По данным производителя, ранее имела место смена поставщика фармацевтической субстанции, используемой при производстве препарата. В настоящее время, все необходимые административные решения приняты, никаких препятствий для его поставок потребителям в России нет", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Замдиректора по работе с регионами НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина Минздрава России Александр Петровский объяснил "Интерфаксу", что это один из препаратов, которые хорошо зарекомендовали себя при лечении метастатического рака молочной железы, при этом это один из многих препаратов, их в целом существует не менее десяти.

"Он не является определяющим препаратом в терапии и его назначают уже в более поздние линии пациенткам, которые получили две и более схемы лечения. В целом, признаков того, что лекарственный препарат исчезнет с рынка, нет", - отметил Петровский.

"Коммерсантъ" 17 января сообщил, что в стране возникла нехватка лекарственного препарата для лечения рака молочной железы "Икземпра" на основе действующего вещества - иксабепилон. Издание не нашло его в аптеках, а также узнало, что не состоялись 78% объявленных аукционов по его закупке. По сведениям газеты, "Икземпру" продает американская "дочка" "Р-Фарма" — R-Pharm US, выкупившая в 2015 году у Bristol-Myers Squibb (BMS) права на препарат.