Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Росздравнадзоре прокомментировали трудности с лицензиями на обслуживание приборов

Проблемы с их переоформлением возникли у крупных иностранных компаний, которые обслуживают аппараты ИВЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уход с рынка компаний, которые не переоформили лицензию на обслуживание медицинских изделий по новым правилам, не окажет влияние на качество и своевременность этого обслуживания, а также ремонта медоборудования, сообщила через пресс-службу глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования. Фактически, лицензии не обновили компании, которые реально не могут на должном уровне обеспечивать техобслуживание медтехники", - заявила она.

По ее словам, система лицензирования сферы технического обслуживания медизделий была значительно усовершенствована по запросу делового сообщества в рамках регуляторной гильотины. Благодаря принятию новых правовых актов отменено лицензирование на обслуживание медизделий низких классов риска, а требования к организациям, обслуживающим медизделия иных классов риска, ранжированы в зависимости от сложности работ. Такие перемены были положительно восприняты рынком, добавила Самойлова.

"Все добросовестные игроки согласились с изменениями в законодательстве, поддержали их и соблюдают. Большая часть организаций, реально работающих в данной сфере, переоформили свои лицензии в отведенный длительный 30-месячный период", - отметила Самойлова.

По ее словам, крупные иностранные игроки (такие как "Medtronic", "Becton Dickinson" и другие) не занимаются сервисом медоборудования напрямую. Техническим обслуживанием поставленного ими оборудования занимаются их российские дистрибьюторы и другие сервисные организации. Эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии.

Для не успевших еще переоформить лицензию организаций препятствий не существует: получение лицензии на техобслуживание медизделий занимает не более 15 рабочих дней, отметила глава Росздравнадзора.

"Все эти изменения происходят исключительно в интересах медицинских организаций и пациентов, при лечении которых должны использоваться исправные, качественные и эффективные медизделия. Ведь от этого зависят жизни и здоровье людей", - заверила она.

Как сообщил "Коммерсантъ", из-за введения новых правил оформления лицензий на обслуживание медизделий сложности с получением этих лицензий возникли у крупных иностранных компаний - Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, поставляющих аппараты ИВЛ, коронарные стенты, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови. Лицензий также лишились 38 структур группы "СиЭс Медика", поставляющей в Россию тонометры и другую медтехнику японской Omron, и несколько предприятий группы "Дельрус". В компаниях газете сказали, что работают над получением лицензий.

Ссылаясь на документы Росздравнадзора, газета отметила, что прекращены лицензии у 2,58 тысячи компаний, а сохранили разрешения 1,78 тысячи компаний.

По новым правилам для получения лицензии от участников рынка требуется наличие всего перечня измерительной аппаратуры в соответствии с группой изделий, наличие в штате определенного числа инженеров определенной квалификации и внедрение системы менеджмента качества по определенному стандарту.

Алла Самойлова Росздравнадзор Fujifilm Medtronic Becton Dickinson Draeger
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

Убийство Владлена Татарского

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Гособвинение попросило приговорить Дарью Трепову к 28 годам колонии

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

Опрос показал положительное отношение к Ленину половины россиян

В Кремле не считают события в Башкирии массовыми беспорядками

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

Песков заявил об отсутствии оснований для возобновления зерновой сделки

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера
Убийство Владлена Татарского

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

Девять участников уличной акции в Баймаке получили от 8 до 15 суток ареста

Бывший гендиректор Большого театра стал президентом благотворительного фонда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });