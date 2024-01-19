В Росздравнадзоре прокомментировали трудности с лицензиями на обслуживание приборов

Проблемы с их переоформлением возникли у крупных иностранных компаний, которые обслуживают аппараты ИВЛ

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Уход с рынка компаний, которые не переоформили лицензию на обслуживание медицинских изделий по новым правилам, не окажет влияние на качество и своевременность этого обслуживания, а также ремонта медоборудования, сообщила через пресс-службу глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Уход с рынка организаций, не переоформивших лицензию в соответствии с требованием законодательства, не окажет влияния на качество и своевременность обслуживания и ремонта медицинского оборудования. Фактически, лицензии не обновили компании, которые реально не могут на должном уровне обеспечивать техобслуживание медтехники", - заявила она.

По ее словам, система лицензирования сферы технического обслуживания медизделий была значительно усовершенствована по запросу делового сообщества в рамках регуляторной гильотины. Благодаря принятию новых правовых актов отменено лицензирование на обслуживание медизделий низких классов риска, а требования к организациям, обслуживающим медизделия иных классов риска, ранжированы в зависимости от сложности работ. Такие перемены были положительно восприняты рынком, добавила Самойлова.

"Все добросовестные игроки согласились с изменениями в законодательстве, поддержали их и соблюдают. Большая часть организаций, реально работающих в данной сфере, переоформили свои лицензии в отведенный длительный 30-месячный период", - отметила Самойлова.

По ее словам, крупные иностранные игроки (такие как "Medtronic", "Becton Dickinson" и другие) не занимаются сервисом медоборудования напрямую. Техническим обслуживанием поставленного ими оборудования занимаются их российские дистрибьюторы и другие сервисные организации. Эти лицензиаты в рамках длительного 30-месячного переходного периода успешно переоформили лицензии.

Для не успевших еще переоформить лицензию организаций препятствий не существует: получение лицензии на техобслуживание медизделий занимает не более 15 рабочих дней, отметила глава Росздравнадзора.

"Все эти изменения происходят исключительно в интересах медицинских организаций и пациентов, при лечении которых должны использоваться исправные, качественные и эффективные медизделия. Ведь от этого зависят жизни и здоровье людей", - заверила она.

Как сообщил "Коммерсантъ", из-за введения новых правил оформления лицензий на обслуживание медизделий сложности с получением этих лицензий возникли у крупных иностранных компаний - Medtronic, Becton Dickinson, Draeger и Fujifilm, поставляющих аппараты ИВЛ, коронарные стенты, оборудование для рентгена и системы мониторинга глюкозы в крови. Лицензий также лишились 38 структур группы "СиЭс Медика", поставляющей в Россию тонометры и другую медтехнику японской Omron, и несколько предприятий группы "Дельрус". В компаниях газете сказали, что работают над получением лицензий.

Ссылаясь на документы Росздравнадзора, газета отметила, что прекращены лицензии у 2,58 тысячи компаний, а сохранили разрешения 1,78 тысячи компаний.

По новым правилам для получения лицензии от участников рынка требуется наличие всего перечня измерительной аппаратуры в соответствии с группой изделий, наличие в штате определенного числа инженеров определенной квалификации и внедрение системы менеджмента качества по определенному стандарту.