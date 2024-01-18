Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа государственным машиностроительным конструкторским бюро "Радуга" имени А.Березняка" (ГосМКБ "Радуга") в Московской области и ознакомился с перспективными образцами ракет.

"Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса "воздух-земля", противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

В сообщении министерства говорится, что гендиректор ГосМКБ "Радуга" Сергей Богатиков проинформировал Шойгу, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 километров.

Министр обороны РФ "потребовал увеличить дальность до 300 километров и более", сообщили в российском военном ведомстве.

По данным министерства, глава корпорации АО "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов доложил, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 километров. "Мы удешевили ракету и в два раза увеличили мощность изделия", - процитировали Обносова в Минобороны РФ.

"Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 килограмм. Была 450, стала 800", - доложил Шойгу заместитель главкома ВКС РФ по вооружению Юрий Грехов.

"Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идет расход, каждый день поражение. Точно так же и здесь должно все быть организовано на производстве", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.

Богатиков доложил Шойгу, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно, по некоторым показателям в восемь раз, сообщили в Минобороны РФ.

"По отдельным элементам за первое полугодие выполним задачу гособоронзаказа и перейдем сразу на 2025 год", - сказал Богатиков.

"Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения", - сообщил он.

12 января Минобороны РФ сообщало, что Шойгу проинспектировал в Подмосковье другой завод КТРВ, который выпускает высокоточные боеприпасы.

"Управляемые модули планирования и коррекции для оснащения свободно падающих авиационных бомб калибра 250, 500 и 1 500 кг успешно зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Завершающую стадию испытаний проходит созданная система унифицированных высокоточных помехозащищенных боеприпасов", - сказал 12 января Шойгу на совещании по итогам посещения предприятия КТРВ.

По официальной информации, КТРВ - ведущий российский разработчик и производитель тактического ракетного вооружения. Это головная организация по разработке гиперзвукового оружия.

По официальным данным, ГосМКБ "Радуга" создано в 1951 году. Предприятие создает высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность" для самолетов дальней, фронтовой авиации, а также кораблей.