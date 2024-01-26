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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Шойгу заявил, что РФ в разы нарастила производство основных видов вооружения

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия в разы нарастила изготовление основных средств вооружения и боеприпасов в 2023 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу.

"Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов", - сказал Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

"Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда", - сказал он.

По словам министра обороны, на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Он отметил, что "рост интенсивности производства потребовал привлечения значительного количества квалифицированных специалистов персонала по всей номенклатуре производственных мощностей и по всей номенклатуре производимых средств вооружения и военной техники, в ряде случаев перехода на круглосуточный график работы".

"Все это самым благоприятным образом сказывается на повышении престижа рабочих профессий", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны РФ
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