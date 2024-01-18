Два муниципалитета ХМАО планируют включить в арктическую зону

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Правительство подготовило законопроект о расширении границ арктической зоны, в которую войдут два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Березовский и Белоярский.

Как сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании в четверг, эти муниципалитеты обладают значительным инвестиционным потенциалом в таких ключевых секторах, как добывающая и обрабатывающая промышленность, а также в лесопереработке, энергетике и туризме. Их расположение обеспечит новые логистические возможности для страны, сказал он.

Мишустин также добавил, что по географическим и природно-климатическим характеристикам эти муниципалитеты схожи с территориями Арктики. Включение их в арктическую зону будет способствовать расширению наукоемких производств, развитию программы геологического изучения, освоению новых месторождений полезных ископаемых, сохранению и популяризации культурного наследия и языков малочисленных народов.

"Расширение границ арктической зоны придаст дополнительный импульс развитию экономики и социальной сферы. Повысится качество и уровень жизни граждан этих регионов", - добавил председатель правительства.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. Численность населения составляет 22,25 тыс. человек, площадь - 88 тыс. кв.км. Березовский район называют родиной тюменской нефти, именно с него начиналось освоение недр Западной Сибири. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома".

Белоярский район граничит с Березовским, его площадь составляет 41,68 тыс. кв.км, он является важным для "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".

В настоящее время к сухопутным территориям Арктической зоны относятся: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области.

Несколько лет назад в России был принят широкий пакет экономических стимулов для развития Арктической зоны. Бизнес, работающий на таких территориях, может пользоваться большим набором льгот и преференций. Также принята Стратегия развития Арктики, предполагающая стимулирование в регионах, относящихся к арктической зоне, строительства новых производств, активизации геологического изучения недр, освоения новых месторождений полезных ископаемых. Кроме того, в Арктике действует специальный экономический режим для частных инвестиций, которые вкладываются в создание новых и модернизацию действующих производств. Арктическая Стратегия также предполагает значительное улучшение всех сфер социальной жизни граждан, упрощенную процедуру предоставления земельных участков, сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.