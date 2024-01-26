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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Руководство "Сургутнефтегаза" рассчитывает сохранить добычу на уровне 2023 года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти "Сургутнефтегаза" в 2024 году будет на уровне 2023 года, сообщил журналистам гендиректор компании Владимир Богданов.

Отвечая на вопрос, какой будет нефтедобыча компании в 2024 году, он ответил, что на уровне предыдущего года, не называя абсолютных цифр.

В октябре 2023 года Богданов отмечал, что текущая на тот момент суточная добыча нефти "Сургутнефтегаза" составляла 152 070 тонн и что компания продолжит держать эту планку до конца года.

Богданов также отмечал, что "Сургутнефтегаз", как и все НК, ранее снизил производство нефти в рамках сделки ОПЕК+. При этом он выражал уверенность в способности "Сургутнефтегаза" продолжать держать уровень добычи нефти.

Богданов отмечал, что не видит особых проблем с тем, что компания частично работает на истощенных месторождениях, поскольку в отрасли появляются новые технологии и идеи.

"Другие технологии, другие взгляды появляются. Мы будем поддерживать добычу за счет новых технологий, новых взглядов на извлечение нефти. Для (внедрения - ИФ) новых технологий нужно новое оборудование, новые химические реагенты, новые ресурсы - это поднимает себестоимость (добычи - ИФ). И, конечно, должен быть баланс с другими расходами, в том числе с налогообложением", - говорил он.

Владимир Богданов Сургутнефтегаз
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