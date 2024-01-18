Суд поддержал штраф в 8,7 млрд рублей для Северстали по "делу металлургов"

"Северсталь" оспорит это судебное решение

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал законным решение, предписание и штраф в размере 8,7 млрд рублей Федеральной антимонопольной службы в отношении компании "Северсталь" по "делу металлургов", сообщила ФАС.

В "Северстали" "Интерфаксу" заявили, что не согласны с решением суда, компания планирует его оспаривать в вышестоящей инстанции.

В феврале 2022 года ФАС признала ММК, НЛМК и "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство на рынке металлопроката: "с января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", заявляло ведомство, отмечая, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году "был не в полной мере обусловлен рыночными факторами".

Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. Всем трем компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. "Северстали" также было выдано предписание, направленное на обеспечение конкуренции. В рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 8 725,449 млн рублей.

"Северсталь" не согласилась с актами службы и обжаловала их в суде. Суд 18 января 2024 года отказал компании в признании решений и действий ФАС незаконными.

В компании решение антимонопольной службы называли "несправедливым, противоречащим законодательству и принципам свободного рынка".

"Опасный прецедент, созданный ФАС, фактически ставит под угрозу функционирование нормальных механизмов рыночной экономики в России и дискриминирует отечественных производителей, являющихся глобальными игроками, по отношению к международным конкурентам", - говорили в компании.

ММК и НЛМК также оспаривают решения ФАС в суде.

В НЛМК объясняли, что "изменения цен обусловлены объективными рыночными факторами: рост стоимости сырья, реализация отложенного из-за пандемии спроса и др., кроме того, цены характеризуются высокой волатильностью", а на российском рынке горячекатаного проката отсутствует коллективное доминирование.

В ММК называли выводы ФАС "неправомерными", которые не учитывают фактических условий функционирования рынка горячекатаного плоского проката

Очередное судебное заседание по оспариванию НЛМК решения ФАС назначено на 30 января, ММК - на 12 февраля.