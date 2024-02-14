"Северсталь" подала апелляцию на решение суда по "делу металлургов"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" подало апелляционную жалобу на постановление Арбитражного суда Москвы о признании законными решения, предписания и штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по "делу металлургов".

Согласно картотеке Арбитражного суда, апелляционная жалоба поступила 12 февраля.

В конце января суд признал законными решение ФАС, а также предписание службы об устранении "Северсталью" нарушений и штраф в размере 8,7 млрд рублей.

Как сообщалось, ФАС в феврале 2022 года признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что "Северсталь", наряду с "Новолипецким металлургическим комбинатом" и "Магнитогорским металлургическим комбинатом", установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке.

Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. "Северстали" также было выдано предписание, направленное на обеспечение конкуренции. В рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 8 млрд 725,449 млн рублей. "Северсталь" не согласилась с актами службы и обжаловала их в суде, который отказал компании в признании решений и действий ФАС незаконными.

ММК и НЛМК также оспаривают решения ФАС в суде.