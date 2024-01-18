Роспотребнадзор опроверг слухи об объявлении ВОЗ следующей пандемии к маю-2024

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сообщения некоторых телеграм-каналов о том, что гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, якобы, заявил о грядущей пандемии в мае 2024 года не соответствуют действительности, его слова были некорректно интерпретированы. Об этом заявил Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор в связи с распространением в некоторых телеграмм-каналах информации о заявлении Гендиректора ВОЗ про якобы "грядущую в мае 2024 года новую пандемию", сообщает: внимательное изучение высказываний, на которые ссылаются телеграмм-каналы, показывает, что они интерпретированы некорректно", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю 2024 года. Решение о разработке нового соглашения было принято с участием России на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в декабре 2021 года. Так, в переговорах по разработке соглашения принимает участие Роспотребнадзор.

"В связи с данными заявлениями Роспотребнадзор также провел консультации с представителями МИД России и штаб-квартиры ВОЗ, которые подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии, приведенных некоторыми телеграмм-каналами", - добавили в ведомстве.