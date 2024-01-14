Роспотребнадзор нашел экономические мотивы заявлений об угрозе "болезни Х"

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам, в том числе "болезни Х", а также может своевременно и адекватно реагировать на угрозы.

"Россия в свою очередь обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х" и своевременного и адекватного реагирования на них", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, комментируя повестку предстоящего Всемирного экономического форума в Давосе, одна из сессий которого будет посвящена "болезни Х".

В ведомстве отметили, что "громкие заявления о болезни Х могут иметь не научные, а экономические мотивы", а вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах.

На предстоящем форуме заявлена сессия, посвященная обсуждению "болезни Х". Одним из спикеров выступает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, ожидается участие фармацевтических компаний и конгломератов. "Однако участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что после завершения пандемии COVID-19 ВОЗ неоднократно пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации. При этом, международное сообщество регулярно, из года в год, пытаясь привлечь внимание СМИ и общественности, обсуждает "болезнь Х", патоген, который в настоящее время изучен недостаточно.

"Включение болезни X в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", - добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее на сайте Всемирного экономического форума появилась информация о том, в рамках форума планируется обсудить подготовку к возможной пандемии или эпидемии из-за "болезни Х", которая может привести к в 20 раз большему количеству смертей, чем коронавирус.