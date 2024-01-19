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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Система "Антифрод" заблокировала в декабре вдвое больше мошеннических звонков, чем в ноябре

Число подключенных к системе операторов за месяц выросло более чем вдвое

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Система Роскомнадзора (РКН) по блокировке звонков с подменных номеров "Антифрод" заблокировала в декабре 2023 года более 120 млн вызовов от мошенников - вдвое больше, чем месяцем ранее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Более 120 млн вызовов с использованием технологии подмены номера предотвратила в декабре прошлого года система "Антифрод". Показатель вырос на 111% по сравнению с ноябрём и стал самым большим за все время работы созданной Роскомнадзором системы - с декабря 2022 года", - сообщили в РКН.

"В декабре на верификацию отправили 12,2 млрд вызовов - на 1,7 млрд больше, чем в ноябре. Доля вызовов с подменных номеров от общего числа проверенных звонков в декабре составила 1%. В ноябре этот показатель был равен 0,55%", - сообщили в ведомстве.

По данным РКН, количество операторов связи, подключенных к системе, в декабре увеличилось до 549 с 267 в ноябре. "Номерная емкость работающих сейчас с "Антифродом" операторов составляет 79,98% от общей номерной ёмкости", - уточнили в пресс-службе ведомства.

"Вместе с тем еще остались операторы, которые пока не подключились к "Антифроду". Через них идут звонки с подменой номера. Причем, небольшие операторы чаще пропускают в своей сети такие вызовы. Чтобы в России блокировались все подобные звонки, к системе в соответствии с законом будут присоединены все операторы", - заявили в РКН, отметив, что всего в России работают почти 1,3 тыс. операторов связи.

Ранее всем российским операторам были разосланы уведомления о необходимости подключиться к системе до 28 февраля 2024 года. Глава РКН Андрей Липов в конце октября сообщал, что к системе подключились более 200 операторов, в том числе "большая четверка" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2).

Tele2 Билайн МТС Мегафон РКН Роскомнадзор
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