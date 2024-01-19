РКН составил более 210 протоколов на операторов связи за нарушение сроков подключения к "Антифроду"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил уже более 210 административных протоколов в отношении операторов связи за нарушение сроков подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор подготовил более 210 протоколов, связанных с нарушением сроков подключения операторов к "Антифроду". Суд уже рассмотрел протоколы в отношении 10 операторов, им назначены штрафы, общая сумма которых составляет 4,2 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По данным РКН, всего в РФ почти 1,3 тыс. действующих операторов связи. "Тем, кто нарушает сроки подключения, грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ - штраф до 1 млн руб.", - напомнили в ведомстве.

Ранее в РКН сообщали, что после получения уведомления о необходимости подключиться к системе у оператора есть 120 дней (4 месяца), чтобы это сделать. Такие уведомления были разосланы всем операторам, заявили в ведомстве 12 сентября. В конце прошлого года там сообщили, что нарушение сроков подключения допустили более 180 операторов, четыре из них суд штрафовал на сумму более 2 млн руб.

В декабре до 549 увеличилось число подключенных к "Антифроду" операторов, их номерная емкость составляет почти 80% от общей емкости всех операторов. Для блокировки всех мошеннических звонков к системе в соответствии с законом будут присоединены все операторы, пообещали в ведомстве.

Создание "Антифрода", напомнили в РКН, стало ответом на участившиеся случаи мошенничества, связанного с технологией подмены номера, которую часто используют для обмана или вымогательства. Принцип ее работы заключается в том, что информация о всех голосовых вызовах поступает в единую систему, а оператор связи в автоматическом режиме запрашивает и получает данные о достоверности номера.

"Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не подменный, то устанавливается безопасное соединение. Если такого подтверждения нет, решение о его отклонении обязан принять оператор связи", - отметили в пресс-службе.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН предприятием "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ). Ранее всем российским операторам были разосланы уведомления о необходимости подключиться к системе до 28 февраля 2024 года. Глава РКН Андрей Липов в конце октября сообщал, что к системе подключились более 200 операторов, в том числе "большая четверка" (МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2). По данным РКН за 2022 год, в стране было около 2,5 тыс. операторов.