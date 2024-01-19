Михалков сообщил о блокировке своего канала на YouTube

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков сообщил о блокировке своего авторского канала на видеохостинге YouTube.



"Сегодня YouTube заблокировал наш канал "БесогонТВ", - говорится в сообщении в его телеграм-канале. В настоящее время при попытке зайти на канал появляется сообщение, что "эта страница недоступна".



Режиссер выразил удивление, что его YouTube-канал просуществовал на видеохостинге "так долго", "учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках".



"Мы давно перешли на наши российские ресурсы", - написал режиссер. Он уточнил, что выпуски его передачи можно посмотреть в его телеграм-канале, на сайте программы, а также на платформе RuTube.