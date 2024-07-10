Поиск

YouTube заблокировал уже более 80 российских каналов в этом году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) пригрозил видеохостингу YouTube, принадлежащему Google, оборотными штрафами за блокировку российских каналов, количество которых в текущем году уже превысило 80 единиц против всего 27 годом ранее.

"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, c начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году - к 27 интернет-страницам, в 2022 году - к 63 интернет-страницам, в 2021 году - к 21 интернет-странице, в 2020 году - к 13 интернет-страницам", - сообщили в ведомстве.

По данным РКН, "сервис YouTube, принадлежащий американской компании Google LLC, массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей".

По мнению РКН, "ограничительные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". "Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры", - подчеркнули в ведомстве.

В РКН напомнили, что "законодательство РФ предусматривает ответственность за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ - штраф составляет от 5 до 10% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей".

"За повторное нарушение сумма штрафа составляет от 10 до 20% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 8 млн рублей", - сказано в сообщении.

В РКН уточнили, что среди каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года - "Соловьёв LIVE", "Крым 24", RT, РБК, НТВ, официальный канал Совета Федерации. Также видеохостинг ограничил доступ к аккаунтам музыкальных исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Олега Газманова, Григория Лепса, Юлии Чичериной, а также заблокировал канал писателя Захара Прилепина, ресурс олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, каналы футбольных клубов ЦСКА и "Ахмат" и др.

Google YouTube Роскомнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия в апреле-июне превысила обязательства ОПЕК+ на 560 тысяч б/с

Депутаты и чиновники доработают законопроект о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях

Дума одобрила в первом чтении закон о штрафах за нарушении ПДД на самокатах

Дума одобрила в первом чтении закон о штрафах за нарушении ПДД на самокатах
Военная операция на Украине

В результате обстрела Шебекина есть погибший и пострадавшие

Изменение налоговой системы

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

Сенаторы одобрили закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль

"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Гоа

Депутаты до конца года подготовят предложения по границам стоимости авиабилетов в РФ

Депутаты до конца года подготовят предложения по границам стоимости авиабилетов в РФ

Правительство РФ определило условия продления программы семейной ипотеки

Правительство РФ определило условия продления программы семейной ипотеки

Три человека погибли при крушении спортивного самолета в Татарстане

Изменение налоговой системы

Принят закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль с 2025 года

Принят закон о прогрессивном НДФЛ и повышении налога на прибыль с 2025 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });