Грузооборот морпортов Астраханской области в 2023 г. вырос на 46%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за 2023 год составил 4,3 млн тонн, что на 46% больше по сравнению с 2022 годом, сообщает управление пресс-службы и информации администрации губернатора Астраханской области.

Грузооборот астраханских портов в прошлом году стал рекордным за последние 10 лет, отметил глава региона Игорь Бабушкин на совещании под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина, посвященном перспективам развития транскаспийского и волжского маршрутов МТК "Север-Юг", формированию грузовой базы коридора и развитию астраханских ОЭЗ.

Также он сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала была обеспечена проходная осадка в 4,5 метра.

Помимо этого, в регионе реализуется ряд проектов по улучшению транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии, в частности развитие каспийского кластера, модернизация и расширение перечня грузовых терминалов, обновление флота.

Морской порт Астрахань имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 млн тонн в год.

Морской порт Оля расположен в 100 км южнее областного центра в дельте реки Волга, является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов и занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, и транспортного коридора, обеспечивающего выход на Казахстан, Китай, страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 млн тонн грузов в год.

Суммарный грузооборот портов Астрахань и Оля в 2022 году составил около 3 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с 2021 годом.