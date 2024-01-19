Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Правительство предложило перевести закупки "Роскосмоса" в закрытый режим

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым госкорпорация "Роскосмос" будет осуществлять свои закупки закрытыми конкурентными способами. Соответствующий законопроект размещен в информационной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Сам законопроект расширяет перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки закрытыми конкурентными способами. Сейчас соответствующее положение 44-ФЗ предусматривает, что "закрытые" закупки (проводятся на специализированных электронных торговых площадках) должны проводиться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

В случае принятия законопроекта эта норма будет распространяться на "Роскосмос" и подведомственные госкорпорации госучреждения и унитарные предприятия.

Также это положение 44-ФЗ будет распространяться на компании (юридические лица), которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества. Но только в тех случаях, когда бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. При этом оговаривается, что такие договоры должны предусматривать применение закрытых конкурентных способов закупок при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций.

Сам "Роскосмос" неоднократно предлагал ограничить распространение информации о закупках в ракетно-космической отрасли. Так, еще в 2019 году госкорпорация занялась подготовкой законопроекта о переводе "космических" госзакупок на использование закрытых способов закупок.

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорилось тогда в сообщении "Роскосмоса".

В 2019 году документ принят не был.

Весной 2023 года "Роскосмос" предложил повысить уровень закрытости информации о закупках госкомпаний, связанных с исполнением госконтрактов по гособоронзаказу (ГОЗ) и подготовил соответствующие поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

"Такие ограничения (санкционные - ИФ) направлены против организаций оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической промышленности, а также их контрагентов, участвующих в выполнении ГОЗ, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - При этом в большинстве случаев информация о кооперации (кооперационных цепочках) является общедоступной, а ее источником служит информация, размещаемая заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с 223-ФЗ, на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС в сфере закупок - ИФ)".

В записке отмечалось также, что из-за опасений подпасть под санкции ряд контрагентов, прежде всего иностранных, отказывается от поставок товаров организациям ОПК и ракетно-космической промышленности. Это приводит к нарушению кооперационных цепочек и создает риски несвоевременного выполнения ГОЗ. Для решения проблемы "Роскосмос" предлагал не размещать на сайте ЕИС информацию о закупках госкомпаний, которые осуществляются "в целях исполнения государственного контракта, заключенного по результатам проведения закрытых способов определения поставщика, или информация о котором не подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с 44-ФЗ".

Как сообщалось, в 2022 году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о примерно 3 тыс. юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ), по решению правительства последние перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в ЕИС. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на спецЭТП).

С апреля 2023 года в рамках ЕИС начал работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний.

Госдума Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера

В Севастополе перекроют водоснабжение до вечера
Убийство Владлена Татарского

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

Пострадавшие при теракте против Татарского требуют от Треповой свыше 41 млн руб.

УК "Первая" уменьшила сумму требований по иску к Euroclear до 104 млрд рублей

Девять участников уличной акции в Баймаке получили от 8 до 15 суток ареста

Бывший гендиректор Большого театра стал президентом благотворительного фонда

Что произошло за день: четверг, 18 января

Роспотребнадзор опроверг слухи об объявлении ВОЗ следующей пандемии к маю-2024

Власти Краснодара надеются на возобновление работы аэропорта города в феврале

В российский МИД вызвали французского посла

В российский МИД вызвали французского посла

Пожар в мебельном цехе в Саранске полностью потушен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });