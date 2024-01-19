Правительство предложило перевести закупки "Роскосмоса" в закрытый режим

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым госкорпорация "Роскосмос" будет осуществлять свои закупки закрытыми конкурентными способами. Соответствующий законопроект размещен в информационной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Сам законопроект расширяет перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки закрытыми конкурентными способами. Сейчас соответствующее положение 44-ФЗ предусматривает, что "закрытые" закупки (проводятся на специализированных электронных торговых площадках) должны проводиться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

В случае принятия законопроекта эта норма будет распространяться на "Роскосмос" и подведомственные госкорпорации госучреждения и унитарные предприятия.

Также это положение 44-ФЗ будет распространяться на компании (юридические лица), которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества. Но только в тех случаях, когда бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. При этом оговаривается, что такие договоры должны предусматривать применение закрытых конкурентных способов закупок при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций.

Сам "Роскосмос" неоднократно предлагал ограничить распространение информации о закупках в ракетно-космической отрасли. Так, еще в 2019 году госкорпорация занялась подготовкой законопроекта о переводе "космических" госзакупок на использование закрытых способов закупок.

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорилось тогда в сообщении "Роскосмоса".

В 2019 году документ принят не был.

Весной 2023 года "Роскосмос" предложил повысить уровень закрытости информации о закупках госкомпаний, связанных с исполнением госконтрактов по гособоронзаказу (ГОЗ) и подготовил соответствующие поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

"Такие ограничения (санкционные - ИФ) направлены против организаций оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической промышленности, а также их контрагентов, участвующих в выполнении ГОЗ, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - При этом в большинстве случаев информация о кооперации (кооперационных цепочках) является общедоступной, а ее источником служит информация, размещаемая заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с 223-ФЗ, на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС в сфере закупок - ИФ)".

В записке отмечалось также, что из-за опасений подпасть под санкции ряд контрагентов, прежде всего иностранных, отказывается от поставок товаров организациям ОПК и ракетно-космической промышленности. Это приводит к нарушению кооперационных цепочек и создает риски несвоевременного выполнения ГОЗ. Для решения проблемы "Роскосмос" предлагал не размещать на сайте ЕИС информацию о закупках госкомпаний, которые осуществляются "в целях исполнения государственного контракта, заключенного по результатам проведения закрытых способов определения поставщика, или информация о котором не подлежит размещению на официальном сайте в соответствии с 44-ФЗ".

Как сообщалось, в 2022 году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о примерно 3 тыс. юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ), по решению правительства последние перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в ЕИС. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на спецЭТП).

С апреля 2023 года в рамках ЕИС начал работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний.