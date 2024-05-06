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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Дума приняла закон о переводе "космических" госзакупок в закрытый режим

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла во II и III чтениях проект поправок №532929-8 к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), согласно которым госкорпорация "Роскосмос" будет осуществлять свои закупки закрытыми конкурентными способами.

Сам документ расширяет перечень госзаказчиков, которые должны проводить свои закупки в закрытом режиме. Сейчас соответствующее положение 44-ФЗ предусматривает, что "закрытые" закупки (проводятся на специализированных электронных торговых площадках - спецЭТП) должны использоваться силовыми ведомствами и их подведомственными организациями, а также госзаказчиками, находящимися под антироссийскими санкциями.

С принятием закона и вступлением в силу его положений эта норма будет распространяться на "Роскосмос" и подведомственные госкорпорации госучреждения и унитарные предприятия.

Также это положение 44-ФЗ станет действовать в отношении компаний (юридических лиц), которые получили бюджетные инвестиции на капитальное строительство зданий и сооружений или на приобретение ими объектов недвижимого имущества. Но только в тех случаях, когда бюджетные инвестиции предоставляются в рамках договоров об участии государства в собственности субъекта инвестиций. При этом оговаривается, что такие договоры должны предусматривать применение закрытых конкурентных способов закупок при осуществлении закупок за счет бюджетных инвестиций.

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"Из-за опасений подпасть под санкции ряд контрагентов, прежде всего иностранных, отказывается от поставок товаров организациям как ОПК, так и ракетно-космической промышленности, - отмечал ранее заместитель гендиректора "Роскосмоса" Никита Никифоров. - Это приводит к нарушению кооперационных цепочек и создает риски несвоевременного выполнения задач, стоящих перед ракетно-космической промышленностью".

Основные положения принятого закона вступят в силу с 1 января 2025 года.

Сам "Роскосмос" ранее неоднократно предлагал ограничить распространение информации о закупках в ракетно-космической отрасли. Так, еще в 2019 году госкорпорация занялась подготовкой законопроекта о переводе "космических" госзакупок на использование закрытых способов закупок.

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорилось тогда в сообщении "Роскосмоса".

В 2019 году документ принят не был.

Весной 2023 года "Роскосмос" предложил повысить уровень закрытости информации о закупках госкомпаний, связанных с исполнением госконтрактов по гособоронзаказу (ГОЗ), и подготовил соответствующие поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

"Такие ограничения (санкционные - ИФ) направлены против организаций оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической промышленности, а также их контрагентов, участвующих в выполнении ГОЗ, - говорилось в пояснительной записке к законопроекту. - При этом в большинстве случаев информация о кооперации (кооперационных цепочках) является общедоступной, а ее источником служит информация, размещаемая заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с 223-ФЗ, на официальном сайте Единой информационной системы (ЕИС в сфере закупок - ИФ)".

Как сообщалось, в 2022 году после введения антироссийских санкций, под которые подпало большое число госкомпаний (по оценкам участников рынка, речь идет о примерно 3 тыс. юридических лиц, на долю которых приходится около 50% от общего объема закупок госкомпаний - ИФ), по решению правительства последние перестали публично раскрывать информацию о своих закупках и размещать ее в ЕИС. Такие компании теперь проводят свои закупки либо неконкурентными способами, либо закрытыми конкурентными способами в электронной форме на спецЭТП.

С апреля 2023 года в рамках ЕИС начал работать закрытый контур для размещения информации о закупках подсанкционных госкомпаний.

Роскосмос Госдума
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