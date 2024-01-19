ОСК в 2024 году рассчитывает сдать заказчикам 36 гражданских судов
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в 2024 году рассчитывает передать заказчикам 36 судов в сегменте гражданского судостроения, сообщила корпорация.
Согласно сообщению, предприятия корпорации в 2023 году передали заказчикам 25 единиц флота.
В числе построенного в прошлом году флота 8 рыболовецких судов, 9 cухогрузов проекта RSD59; автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD "Александр Деев", 2 танкера-химовоза, трехпалубный пассажирский круизный речной колесный дизель-электрический теплоход проекта ПКС-180 "Золотое кольцо", а также земснаряд с роторным рыхлителем и спасательный катер-бонопостановщик.