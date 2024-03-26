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Мишустин ждет определенности с финансированием строительства гражданских судов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия до 2037 года планируют построить более 1,7 тысячи гражданских судов, нужна определенность с источниками финансирования, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по стратегии развития АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

Он напомнил, что в 2023 году в стране было построено более 100 единиц техники самого разного назначения. В том числе два танкера типа "Афрамакс" - на комплексе "Звезда", автомобильно-железнодорожный паром "Александр Деев" для маршрута между Сахалином и материком - на верфи в Комсомольске-на-Амуре, морская платформа с хранилищем СПГ для первой очереди проекта "Арктик СПГ 2", а также рыбопромысловые и краболовные суда.

"Сейчас у производителей портфель заказов растет, на текущий момент он превышает 300 морских и речных судов. В перспективном плане до 2037 года предусмотрено строительство свыше 1,7 тысячи единиц в гражданском сегменте", - сказал премьер-министр.

"Здесь собрались представители ведущих отраслевых предприятий, научных организаций, крупных судовладельцев. Предлагаю сейчас более развернуто обсудить цели и задачи, которые представляются возможными и достижимыми для "Объединенной судостроительной корпорации". Необходимо сформировать согласованный взгляд на приоритеты развития судостроительной корпорации и проработать поручение главы государства по подготовке предложения по источникам долгосрочного финансирования программ строительства гражданского флота", - сказал Мишустин.

Как отметил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров после стратегической сессии, на протяжении всего срока существования ОСК с 2007 года у нее регулярно менялось руководство.

"Принятое решение по передаче ОСК в управление ВТБ и назначение нового руководителя вызвано тем, что нужно внедрять современные средства управления за счет не только сокращения управленческого персонала самой ОСК, но и концентрации ресурсов в региональных сегментах этой корпорации и перехода на цифровое не только проектирование, которое ОСК активно использовало и до этого, но и в цифровую модель управления в целом этого предприятия", - сказал он.

"Сегодня первый этап, который мы провели в рамках стратсессии и, надеюсь, что мы в ближайшей перспективе утвердим и стратегию ОСК и обновленную стратегию судостроительной отрасли в целом", - подчеркнул Мантуров.

Ранее в марте на встрече с членами правительства президент Владимир Путин обратил внимание на вопросы финансирования "Объединенной судостроительной корпорации". "Надо еще раз вернуться к вопросам, связанным с расчисткой финансовой базы ОСК. И не только на данный момент времени, а создать долгосрочные источники финансирования тех программ, которые там могут быть реализованы с точки зрения строительства гражданского флота", - говорил он.

ОСК была создана указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. В августе 2023 года президент сообщил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет, в октябре такой указ был подписан. В конце ноября глава ВТБ - председатель совета директоров ОСК Андрей Костин обещал, что обновленная стратегия ОСК будет представлена в марте-апреле 2024 года.

Денис Мантуров Минпромторг Звезда ОСК ВТБ
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