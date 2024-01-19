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Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии планирует обратиться в Госдуму России с просьбой помочь в решении вопроса поставок в республику автомобильного топлива, составы с которым простаивают на российско-абхазской границе с конца 2023 года.

16 декабря 2023 года российское правительство приняло постановление, которое наделило "Роснефть" исключительным правом на экспортные поставки нефтепродуктов в Абхазию. Приобретенное абхазскими компаниями не у "Роснефти" топливо простаивает на российско-абхазской границе.

"Мы предложили представителям правительства республики по своим каналам еще раз обратиться к российской стороне по этому вопросу. Наверно, и парламент тоже примет решение обратится в Госдуму. В понедельник еще раз обсудим этот вопрос, обратимся к российским коллегам для его решения", - сообщил депутат Народного собрания Абхазии Бадра Пилия журналистам после заседания комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям.

По его мнению, "нужно решить вопрос поставки топлива в республику таким образом, чтобы это не привело к монополии на рынке, чтобы абхазские поставщики могли приобретать топливо в России не только у "Роснефти".

В настоящее время в Абхазии работают только АЗС, которые закупают топливо у НК "Роснефть".

Пилия отметил, что некоторые депутаты высказались за скорейшее принятие антимонопольного законодательства.

Ранее 19 января пресс-служба Народного собрания Абхазии сообщила, что на заседании парламентского комитета представители Минэкономики республики проинформировали о консультациях с российской стороной по вопросу экспорта топлива. Замминистра Теймураз Миквабия рассказал о мерах, предпринятых абхазской стороной в связи с тем, что "Роснефть" в декабре получила исключительное право на поставки нефтепродуктов в Абхазию.

"Приглашенные на заседание комитета представители топливных компаний республики выразили озабоченность ситуацией, связанной с невозможностью нормального функционирования их предприятий. Представители одной из крупных топливных компаний "АЗИД" заявили, что оплаченные и задекларированные объемы топлива находятся на российской стороне границы с 21 декабря 2023 года, из-за этого прекращена работа их АЗС", - говорится в сообщении.

Абхазия Минэкономики Роснефть АЗИД Бадра Пилия Теймураз Миквабия Госдума
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