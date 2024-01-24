Президент Абхазии обсудит в Москве ситуацию с завозом топлива

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Проблему с завозом в Абхазию топлива из России обсудят во время визита президента республики Аслана Бжании на следующей неделе в Москву, сообщил первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта страны Джансух Нанба.

"Мы не остаёмся безучастными, мы пытаемся разрешить ситуацию, которая сложилась. В начале следующей недели планируется наша совместная с президентом Асланом Бжания поездка в Москву. Данный вопрос в ряду не менее важных государственных вопросов будет обсуждаться с высокопоставленными должностными лицами России", - сказал Нанба перед протестующими у здания правительства республики.

Он подчеркнул, что "проблема с завозом в страну автомобильного топлива беспокоит всех, в том числе и правительство республики". По его словам, власти предпринимают все возможные действия по решению этого вопроса.

Представители топливных компаний Абхазии и работники АЗС, недовольные складывающейся на топливном рынке республики ситуацией, собрались в среду на площади у Сухумского морвокзала и после проведения митинга переместились к зданию правительства республики. К участникам акции вышел Нанба.

Вице-премьер напомнил, что 16 декабря 2023 года правительство РФ приняло решение, устанавливающее за "Роснефтью" исключительное право экспорта в Абхазию нефтепродуктов в рамках российско-абхазского соглашения о режиме торговли от 12 декабря 2012 года.

"По информации наших российских коллег, принято новое постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым внесены изменения в принятое ранее решение. Это позволит в кратчайшие сроки ввезти в Абхазию те объемы нефтепродуктов, которые прошли таможенное оформление. Мы долго ждали этого решения", - сказал он.

19 января пресс-служба Народного собрания Абхазии сообщила, что на заседании парламентского комитета представители Минэкономики республики рассказали о консультациях с российской стороной по вопросу экспорта топлива.

Тогда сообщалось, что приобретенное абхазскими компаниями не у "Роснефти" топливо простаивает на российско-абхазской границе.

"Приглашенные на заседание комитета представители топливных компаний республики выразили озабоченность ситуацией, связанной с невозможностью нормального функционирования их предприятий. Представители одной из крупных топливных компаний "АЗИД" заявили, что оплаченные и задекларированные объемы топлива находятся на российской стороне границы с 21 декабря 2023 года, из-за этого прекращена работа их АЗС", - говорится в сообщении.