Минобороны РФ сообщило о 17 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение недели наносили высокоточные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, применялся гиперзвуковой комплекс "Кинжал".

"В период с 13 по 19 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны сообщили, что "поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА".

Согласно сообщению, целями также стали пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований иностранных наемников.

"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заняли более выгодные рубежи на купянском направлении, говорится в сообщении

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск продолжали улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. В течение недели отражены 25 атак штурмовых групп 32-й, 115-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Табаевка Харьковской области", - сообщает министерство.

По данным ведомства, потери вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили свыше 560 военнослужащих, 10 танков, восемь боевых бронированных машин, 26 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии, также уничтожено два полевых склада боеприпасов.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили 17 атак противника и нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 66-й механизированных бригад, 125-й бригады теробороны и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка Донецкой народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили военные.

В министерстве обороны РФ заявили, что потери украинской армии за неделю на данном направлении составили до 1520 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 34 автомобиля, а также восемь артиллерийских орудий.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника. Кроме того, нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за неделю на данном направлении составили более 1880 военнослужащих, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 артиллерийских орудий.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что потери украинских сил за неделю на данном направлении составили до 965 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 артиллерийских орудий.

Также сообщается, что в течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий, из них 14 на южнодонецком направлении.

"На запорожском направлении подразделения российских войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области", - сказали в министерстве.

По словам военных, потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 10 артиллерийских орудий.

"На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в результате ударов потери украинской армии составили до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 артиллерийских орудий.

Российские военные за неделю нейтрализовали 274 дрона ВСУ, шесть ракет комплекса "Точка-У" и 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", сообщили в министерстве.

"Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в военном ведомстве.